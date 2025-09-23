Google Maps e Waze | limiti di velocità errati e multe a raffica Sapete perché?

Un recente episodio in Irlanda, nella contea di Laois, ha portato alla luce un problema insidioso per gli automobilisti: limiti di velocità errati su Google Maps e Waze, con conseguenti multe a raffica. Le autorità locali avevano ridotto il limite da 80 kmh a 60 kmh su alcuni tratti, ma le app di navigazione non si sono aggiornate tempestivamente. Molti conducenti, fidandosi delle informazioni visualizzate, hanno superato il nuovo limite senza rendersene conto, ricevendo sanzioni per eccesso di velocità. Il problema non riguarda solo l’aggiornamento delle app. Come segnalato da un consigliere comunale, la mancanza di cartelli stradali aggiornati ha contribuito al problema: gli automobilisti, in assenza di una segnaletica chiara, si sono affidati completamente ai navigatori, con conseguenze spiacevoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

