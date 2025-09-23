Google Keep testa i titoli automatici delle note con l’AI ma la loro reale utilità fa discutere

Tuttoandroid.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Keep testa titoli automatici con l’AI, ma la funzione sembra più superflua che utile per un’app pensata per la semplicità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google keep testa i titoli automatici delle note con l8217ai ma la loro reale utilit224 fa discutere

© Tuttoandroid.net - Google Keep testa i titoli automatici delle note con l’AI, ma la loro reale utilità fa discutere

In questa notizia si parla di: google - keep

Google potenzia la ricerca con Gemini 2.5 Pro e Deep Search: anteprime per abbonati AI Pro e Ultra

Google Foto lancia strumenti creativi con AI: Video Animati, Remix e Hub “Crea” per trasformare i ricordi

Google Pixel 10 Pro si fa vedere nelle prime foto reali da un sito cinese di aste

Il nuovo trucco per trasformare in testo quello che dici, ed è fenomenale; Che cos’è Google Keep; Come copiare il testo da una foto.

google keep testa titoliGoogle Keep aggiunge l'AI: è davvero necessaria? - Google Keep potrebbe presto introdurre nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale, aggiungendosi alla crescente presenza di AI nelle app Google. Secondo msn.com

Google Keep: liste di cose con IA generativa - Nel codice dell'app Google Keep per Android è stata individuata la funzione "Magic List" che sfrutta la Gen AI per creare elenchi di cose. Da punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Google Keep Testa Titoli