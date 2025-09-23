Google Keep testa i titoli automatici delle note con l’AI ma la loro reale utilità fa discutere
Google Keep testa titoli automatici con l’AI, ma la funzione sembra più superflua che utile per un’app pensata per la semplicità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - keep
Google Keep aggiunge l'AI: è davvero necessaria? - Google Keep potrebbe presto introdurre nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale, aggiungendosi alla crescente presenza di AI nelle app Google. Secondo msn.com
Google Keep: liste di cose con IA generativa - Nel codice dell'app Google Keep per Android è stata individuata la funzione "Magic List" che sfrutta la Gen AI per creare elenchi di cose. Da punto-informatico.it