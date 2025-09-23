Good Boy | l' atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città

Comingsoon.it | 23 set 2025

Da non confondersi con un film omonimo, Good Boy di Ben Leonberg aprirà la XXIII edizione del festival Alice nella città, in programma dal 15 al 26 ottobre. Si tratta di un horror molto atteso raccontato dal punto di vista del cane del protagonista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

