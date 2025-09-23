Golf | venerdì la Ryder Cup Trump punta sulla rivincita Usa

AGI - Partirà venerdì a New York alla presenza di Donald Trump la 45ma edizione della Ryder Cup che fino a domenica 26 settembre metterà di fronte il Team Usa del capitano-giocatore Keegan Bradley e il Team Europe di Luke Donald. Il Bethpage State Park Golf Course di Long Island, teatro della sfida, è noto per la difficoltà del percorso e il tifo rumoroso. Il presidente americano, grande appassionato di golf, ha rivendicato il merito di aver "salvato" la Ryder Cup con l'ordine esecutivo con cui ha bloccato uno sciopero dei lavoratori della 'Long Island Rail Road' che avrebbe paralizzato i trasporti nell'area. 🔗 Leggi su Agi.it

