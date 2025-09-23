Due lunghi, interminabili anni. Ma la Ryder Cup è finalmente tornata. L’evento, che questa settimana sarà ospitato sui fairway del prestigioso Bethpage State Park Golf Course situato a Long Island, nello stato di New York, sarà trasmesso in mondovisione e vedrà, come di consueto, affrontarsi i due team, U.S.A. e Europe, in una 3 giorni di formule di gioco affascinanti e imprevedibili. Nessun montepremi in palio. “Solamente” l’eterna gloria derivante dal sollevare il più ambito premio a squadre. Un premio che affonda le sue radici nel lontano 1927, anno della prima edizione che si svolse a Worcester, nel Massachussetts. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, l’attesa è finita. La Ryder Cup accende i riflettori su Bethpage