Goldonetta giovedì 25 settembre al via la rassegna dei concerti da camera

Giovedì 25 settembre, alle 19 in Goldonetta, primo appuntamento della nuova rassegna di Musica da camera dell'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno "Massimo de Bernart", recentemente riconosciuta quale Nuova Orchestra Territoriale dal Ministero della Cultura: "Saranno nove i concerti che ci.

