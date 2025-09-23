Gol Macca inizia così la rimonta della Juventus Next Gen | conclusione perfetta del centrocampista che ha riaperto il match – VIDEO

Gol Macca, inizia così la rimonta della Juventus Next Gen: il VIDEO della rete del centrocampista bianconero. Una prodezza balistica che riapre una partita complicatissima. La Juventus Next Gen torna in partita contro la Torres grazie a un gol capolavoro di Macca, che al 74? minuto ha pescato l’angolino con un destro al volo da fuori area, riaccendendo le speranze della squadra di Massimo Brambilla. Una rete tanto bella quanto meritata, arrivata al culmine di un lungo assedio. La partita si era messa subito in salita per i giovani bianconeri. Nonostante un buon avvio, con occasioni per Vacca e Faticanti, era stata la Torres a rendersi più pericolosa, fino a trovare il vantaggio a inizio ripresa con Musso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

