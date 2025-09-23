Gnassi Pd | Comuni e Regioni riconoscano la Palestina Vergognosi gli attacchi a Sadhegolvaad

“Bene ha fatto il sindaco di Rimini a escludere Israele dalla fiera del turismo. Sulla Palestina è evidente che anche oggi c’è chi vuole fare confusione e usare le violenze di alcuni per oscurare le manifestazioni enormi di questi giorni. E lo si fa per assecondare di fatto Trump, Netanyahu e il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it