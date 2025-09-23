Gnassi Pd | Comuni e Regioni riconoscano la Palestina Vergognosi gli attacchi a Sadhegolvaad
“Bene ha fatto il sindaco di Rimini a escludere Israele dalla fiera del turismo. Sulla Palestina è evidente che anche oggi c’è chi vuole fare confusione e usare le violenze di alcuni per oscurare le manifestazioni enormi di questi giorni. E lo si fa per assecondare di fatto Trump, Netanyahu e il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: gnassi - comuni
Il 3 ottobre, alle 21 all’Alighieri. Sul palco Moreno il Biondo,. l’Orchestra Grande Evento. e la Dino Gnassi Big Band. - facebook.com Vai su Facebook
Gnassi (Pd): “Comuni e Regioni riconoscano la Palestina. Vergognosi gli attacchi a Sadhegolvaad; Gnassi (Pd) fra gli occupanti della Camera per Gaza: “Se il governo non fa niente partano azioni dal basso; Rimini. Andrea Gnassi: “Alluvioni e calamità, potere alle Regioni”.
Gnassi del Pd fra gli occupanti della Camera: “Sulla tragedia di Gaza serve coraggio istituzionale: no ad accordi con Israele a qualsiasi livello” - "Bene le iniziative del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del presidente della Regione Emilia- Secondo ravennanotizie.it
Andrea Gnassi fra gli occupanti della Camera per Gaza. Maggioranza in Regione contro occupazione e massacro - “Bene le iniziative del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del presidente della Regione Emilia- Da chiamamicitta.it