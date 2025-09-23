Global Sumud Flotilla live tracker dove si trova? Israele | Date gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza Madrid | In caso di azioni contro la flotta reagiremo

La giornata degli attivisti della Global Sumud Flotilla è iniziata con un episodio di forte tensione. Verso le nove del mattino, alcune imbarcazioni hanno segnalato la presenza di droni in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Global Sumud Flotilla live tracker, dove si trova? Israele: «Date gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza». Madrid: «In caso di azioni contro la flotta reagiremo»

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video

I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto

MEDIO ORIENTE | "Ancora un drone sulla Global Sumud Flotilla. Lo abbiamo avvistato nel cielo sopra un'imbarcazione, la 'Karma", denuncia il Dem Arturo Scotto. #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/09/22/ancora-un-drone-sulla-global-su - X Vai su X

Tg3. . La Global Sumud Flotilla continua ad affrontare difficoltà nella sua navigazione verso Gaza. Molti gli interventi di soccorso della Life Support, la nave di Emergency. L'inviato Gherardo Vitali Rosati per il Tg3 delle 14:20 del 22 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

