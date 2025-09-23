Global Sumud Flotilla Israele chiede di lasciare a loro gli aiuti umanitari La replica | Fa parte del blocco illegale a Gaza

“La richiesta di Israele di ‘attraccare e trasferire’ gli aiuti fa parte del suo blocco in corso a Gaza”. Lo sostengono gli attivisti del Global Movement to Gaza, nucleo portante della spedizione della Sumud Flotilla, criticando fortemente le richieste del governo Netanyahu. Mentre le barche della Flotilla sono a un terzo della loro navigazione verso Gaza, il ministero degli Esteri israeliano ha lanciato un duro avvertimento in una nota del 22 settembre: “Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas. Israele non permetterà alle imbarcazioni di entrare in una zona di combattimento attiva e non consentirà la violazione di un blocco navale legittimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

