Global Sumud Flotilla continuano le divisioni | coordinatore tunisino Khaled Boujemâa si dimette per presenza persone Lgbtq+ - VIDEO
In particolare, il riferimento sarebbe a Saif Ayadi, che si identifica come un "attivista queer Continuano le divisioni sulla Global Sumud Flotilla. Il coordinatore tunisino Khaled Boujemâa ha deciso di dimettersi per la presenza di persone Lgbtq+ a bordo. In particolare, il riferimento sareb. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Mentre la Global Sumud Flotilla porta nel Mediterraneo un messaggio di resistenza pacifica e di vicinanza al popolo palestinese, in Puglia apriamo le porte delle nostre università a giovani Palestinesi che in questo momento stanno vivendo sotto assedio. Ogg - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada. - X Vai su X
Video-racconto dalla Flotilla, l’inviato del Fatto quotidiano a bordo: “Navighiamo verso Creta,…; Global Sumud Flotilla verso la Grecia: «Poi rotta su Gaza»; GLOBAL SUMUD FLOTILLA: AVVISTATI DRONI SOPRA LE BARCHE. INTERROTTA PER ALCUNE ORE LA TRACCIABILITA’ DELLE IMBARCAZIONI.
Verso Gaza: ultimi aggiornamenti sulla navigazione della Global Sumud Flotilla - La Global Sumud Flotilla continua il suo viaggio per portare attenzione sulla situazione della Striscia di Gaza. Segnala notizie.it
Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo” - "Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta": lo comunica sulla pagina X la Global ... Si legge su fanpage.it