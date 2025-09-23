Gliomi di basso grado Idh mutati presentati ‘Carta d’IDHentità’ e Manifesto

(Adnkronos) – Tracciare l'identità dei gliomi di basso grado Idh mutati, richiamare l'attenzione sui bisogni insoddisfatti del percorso di cura e definire le azioni necessarie per favorire una presa in carico e un'assistenza equa, innovativa ed efficace. Con questi obiettivi sono stati presentati oggi a Roma la 'Carta d'IDHentità' e il Manifesto per questi tumori . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

