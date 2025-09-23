Gli sconfinamenti russi Polonia pronta a colpire i jet Putin | Risponderemo

di Marta Ottaviani ROMA Si alza sempre di più la pressione fra Nato e Russia, mentre il conflitto in Ucraina non accenna a diminuire e rischia di fare da detonatore per uno scontro ancora più ampio. Mosca e Kiev continuano a scambiarsi attacchi che coinvolgono civili: solo ieri un morto a Zaporizhzhia e tre in Crimea, colpiti da droni del Paese invaso. Il presidente russo, Vladimir Putin, non è alle Nazioni Unite, ma ha consegnato un messaggio in cui, se da una parte afferma di non essere "interessato alla corsa agli armamenti", proponendo un’estensione del trattato Star sulle armi nucleari; dall’altra annuncia che la Russia "è pronta a rispondere a qualsiasi minaccia strategica, non solo a parole, ma con misure militari-tecniche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: "Risponderemo"

In questa notizia si parla di: sconfinamenti - russi

Stati Uniti e Regno Unito: "Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato"Il Cremlino nega sconfinamenti di jet russi. Putin: "Possiamo rispondere alle minacce", ma apre all'estensione del trattato sulle armi atomiche #NATO #Russia #Putin #Geopolitica #Dife - facebook.com Vai su Facebook

Invasioni di tank israeliani su Gaza, sconfinamenti di droni e aerei russi negli spazi aerei di Stati dell’UE, attacchi cyber agli aeroporti europei: ma cos’altro deve succedere prima che urgentemente la Presidente #Meloni e il Ministro #Crosetto vengano a riferir - X Vai su X

Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: Risponderemo; Guerra Ucraina, Gb: Se dovremo affrontare jet nei cieli Nato lo faremo; Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi, Putin: Risponderemo a ogni minaccia.

La Polonia avverte Mosca: “Pronti ad abbattere i jet russi”. E chiede il sostegno “unanime” della Nato - Il Cremlino nega ogni responsabilità, ma Putin incalza: “Risponderemo alle minacce”. Secondo quotidiano.net

Aereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia - Un aereo russo avrebbe sorvolato il Mar Baltico dopo aver spento il transponder e senza rispondere alle richieste di identificazione da parte della Nato ... Si legge su virgilio.it