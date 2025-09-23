Gli sconfinamenti russi Polonia pronta a colpire i jet Putin | Risponderemo

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marta Ottaviani ROMA Si alza sempre di più la pressione fra Nato e Russia, mentre il conflitto in Ucraina non accenna a diminuire e rischia di fare da detonatore per uno scontro ancora più ampio. Mosca e Kiev continuano a scambiarsi attacchi che coinvolgono civili: solo ieri un morto a Zaporizhzhia e tre in Crimea, colpiti da droni del Paese invaso. Il presidente russo, Vladimir Putin, non è alle Nazioni Unite, ma ha consegnato un messaggio in cui, se da una parte afferma di non essere "interessato alla corsa agli armamenti", proponendo un’estensione del trattato Star sulle armi nucleari; dall’altra annuncia che la Russia "è pronta a rispondere a qualsiasi minaccia strategica, non solo a parole, ma con misure militari-tecniche". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gli sconfinamenti russi polonia pronta a colpire i jet putin risponderemo

© Quotidiano.net - Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: "Risponderemo"

In questa notizia si parla di: sconfinamenti - russi

Gli sconfinamenti russi. Polonia pronta a colpire i jet. Putin: Risponderemo; Guerra Ucraina, Gb: Se dovremo affrontare jet nei cieli Nato lo faremo; Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi, Putin: Risponderemo a ogni minaccia.

sconfinamenti russi polonia prontaLa Polonia avverte Mosca: “Pronti ad abbattere i jet russi”. E chiede il sostegno “unanime” della Nato - Il Cremlino nega ogni responsabilità, ma Putin incalza: “Risponderemo alle minacce”. Secondo quotidiano.net

sconfinamenti russi polonia prontaAereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia - Un aereo russo avrebbe sorvolato il Mar Baltico dopo aver spento il transponder e senza rispondere alle richieste di identificazione da parte della Nato ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sconfinamenti Russi Polonia Pronta