gli sbandieratori avranno un luogo dove allenarsi

La Compagnia Sbandieratori per l’inverno avrà un tetto sotto il quale allenarsi. E’ quanto dicono sia la sindaca Irene Marconi (nella foto) che Stefano Martinozzi, Rettore della Società dei Terzieri Massetani. "Gli Sbandieratori – dice la prima cittadina – hanno a disposizione più spazi dell’anno precedente e si alleneranno sempre in Poggio il giovedì dalle 18 in poi, il venerdì sera dalle 21 e il sabato pomeriggio dalle 14 alle 16". Quindi dal Palazzo si respingono e si smentiscono in maniera categorica, tulle le lamentele, uscite da qualcuno che, evidentemente, non conosceva gli sviluppi della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

