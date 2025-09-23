Gli oltre 8mila tra disegni e schizzi donati da Armani all’Università di Parma | la mostra omaggio

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Parma e lo Csac dell’Ateneo - Centro Studi e Archivio della Comunicazione - rendono omaggio a Giorgio Armani, a pochi giorni dalla sua scomparsa.Un tributo allo stilista di origine piacentine - territorio di nascita del re della moda, dove si affacciano proposte per celebrarne la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - 8mila

Controlli nella movida: tre denunciati e multe per oltre 8mila euro

Aversa, controlli nella movida: 3 denunce, sequestri e sanzioni per oltre 8mila euro

Internet, Mimesi lancia Osservatorio Digital Detox: oltre 8mila contenuti online analizzati

Gli oltre 8mila tra disegni e schizzi donati da Armani all’Università di Parma: la mostra omaggio; Un museo nella villa distrutta dal Sacco di Palermo.

Cerca Video su questo argomento: Oltre 8mila Disegni Schizzi