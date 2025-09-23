Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti Vediamo perché
I cosiddetti incontri scuola-famiglia oggetto di convocazione collegiale, rientrano nelle 40 ore funzionali all'insegnamento? E' corretto affermare che tali ore esauriscano il carattere di attività funzionale all'insegnamento con l'informazione sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali? Analizziamo la questione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: incontri - scuola
'STEM, le ragazze si mettono in gioco': 80 studentesse tra lezioni, laboratori e incontri alla Scuola Sant'Anna
Latina, i Vigili del Fuoco aprono le porte ai giovani dei Campi Scuola: formazione, sicurezza e curiosità al centro degli incontri
Quante ore per collegi docenti e quanti per i consigli di classe? Quante dedicate agli incontri scuola-famiglia? La scheda
Scuola del Gusto Dok/Famila added photos to the album: Incontri e contaminazioni - Chef Ruggiero Doronzo - facebook.com Vai su Facebook
Venti incontri online di due ore ciascuno per affrontare, con l’aiuto di #esperti, i #problemi principali con cui si misurerà nel suo primo anno di incarico come #DSGA chi è stato assunto dal 1° settembre nel profilo dei #funzionari e #elevatequalificazioni. Il perco - X Vai su X
Quante ore per collegi docenti e quanti per i consigli di classe? Quante dedicate agli incontri scuola-famiglia? La scheda; Riunioni collegiali del mese di settembre, rientrano nel calcolo delle 40+40 ore previste dal contratto; A.S. 2024/2025-TERMINE DELLE LEZIONI E IMPEGNI DEI DOCENTI-QUALI OBBLIGHI ?.