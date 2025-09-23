Gli enormi e misteriosi crateri della Siberia potrebbero avere un' origine più profonda di quanto pensassimo

Wired.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La loro formazione sarebbe legata alle condizioni specifiche dell'area, tra cui l'abbondante presenza di gas naturale e lo spessore limitato del permafrost. La nuova teoria su Science of the Total Environment. 🔗 Leggi su Wired.it

gli enormi e misteriosi crateri della siberia potrebbero avere un origine pi249 profonda di quanto pensassimo

© Wired.it - Gli enormi e misteriosi crateri della Siberia potrebbero avere un'origine più profonda di quanto pensassimo

In questa notizia si parla di: enormi - misteriosi

Svelato il mistero degli enormi crateri esplosivi in Siberia; Giganteschi crateri nel permafrost siberiano: cosa sta succedendo?; Risolto il mistero delle enormi voragini esplosive in Siberia: ora sappiamo come si formano.

Cerca Video su questo argomento: Enormi Misteriosi Crateri Siberia