Gli attacchi ucraini stanno lasciando i russi senza benzina

L'economia russa ha finora resistito a una raffica di sanzioni occidentali, ma attualmente sta rallentando: i fallimenti e le chiusure sono in aumento in settori come quello del carbone, e le esportazioni stanno diminuendo. Ma la novità di queste ultime settimane è che la Russia sta riscontrando. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: attacchi - ucraini

Raid incrociati tra Russia e Ucraina: droni ucraini abbattono due vittime a Rostov, attacchi russi su Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia

Russia, 3 morti nella notte per attacchi di droni ucraini

Gli attacchi dei droni ucraini alla rete ferroviaria in Russia per ritardare i piani di guerra

Le esportazioni di greggio russo via mare hanno subito un crollo, perdendo quasi 1 milione di b/g in una settimana, a seguito degli attacchi dei droni ucraini che hanno colpito i terminal nel Baltico https://energiaoltre.it/crollano-le-esportazioni-di-petrolio-russo- - X Vai su X

? Roma, 3 set. (askanews) - Nelle immagini dei Servizi d'emergenza ucraini, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un vasto incendio dopo gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina occidentale. Funzionari di Kiev hanno affermato che le forze russe hanno la - facebook.com Vai su Facebook

Gli attacchi ucraini stanno lasciando i russi senza benzina; Ucraina, attacco russo senza precedenti con 800 droni. Trump: pronto a nuove sanzioni contro Mosca; Su Kharkiv il peggior attacco dal 2022. Zelensky a Trump: Bambini al parco? È Putin che li uccide - Neo presidente polacco Newrocki: Sono con l'Ucraina ma non vedo il suo ingresso in Ue.

Nuovi attacchi russi in Ucraina. Mosca: 'Tre morti e 10 feriti in raid di Kiev a Belgorod' - Nella notte esplosioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Sumi e nella capitale. Secondo ansa.it

Ucraina, attacco russo senza precedenti con 800 droni. Trump: pronto a nuove sanzioni contro Mosca - «Il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico. Come scrive ilsole24ore.com