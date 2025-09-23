Gli appuntamenti beauty della Milano Fashion Week PE 2026
Appena finita la Milano Beauty Week 2025, comincia con slancio la Milano Fashion Week 2o25, dedicata alla collezioni della primaveraestate 2026. E la bellezza è ancora e sempre protagonista. Non solo nei backstage, dove si preparano la pelle, il make up, i capelli e le unghie delle modelle e in passerella, ma per le strade della città e i suoi luoghi iconici. Tra Street Style e appuntamenti da non perdere. Ecco, sotto, una lista degli eventi consigliati. Alcuni, con regali e omaggi. Milano Fashion Week 2025: i regali di Mac Cosmetics. Tra i brand sempre presenti alle sfilate, c’è Mac Cosmetics. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: appuntamenti - beauty
Milano Fashion Week: gli appuntamenti beauty imperdibili
Fino al 21 settembre, presso vari luoghi: Piazza Castello, Teatro La Scala, Piazza Garibaldi, Arco della Pace e Largo Cairoli, proseguono gli appuntamenti gratuiti di Milano Beauty Week | Edizione 2025, la manifestazione dedicata alla cultura della bellezza e - facebook.com Vai su Facebook
Non solo moda. Dal 23 al 29 settembre il capoluogo menghino si dice pronto ad accogliere anche tanti eventi beauty aperti al pubblico per scoprire le ultime novità e prendersi una pausa di bellezza dalla frenesia di questi giorni - X Vai su X
Gli appuntamenti beauty della Milano Fashion Week PE 2026; Milano Fashion Week: gli appuntamenti beauty imperdibili; Una carrellata di eventi e iniziative in programma alla Milano Beauty Week.
Gli appuntamenti beauty della Milano Fashion Week PE 2026 - Appena finita la Milano Beauty Week 2025, comincia con slancio la Milano Fashion Week 2o25 ... Da amica.it
Milano Fashion Week: gli appuntamenti beauty imperdibili - Dal 23 al 29 settembre il capoluogo menghino si dice pronto ad accogliere anche tanti eventi beauty aperti al pubblico per scoprire le ultime novità e prendersi una pausa di bellezza da ... Riporta vanityfair.it