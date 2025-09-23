Gli alberi in piazza hanno convinto | ci saranno anche la prossima estate

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esperimento degli alberi dislocati nelle piazze di Bologna durante l’ultima estate sarà ripetuto anche il prossimo anno. Lo scrive il Comune di Bologna in una nota in cui informa che gli alberi, come previsto, saranno piantumati nei giardini di alcuni plessi scolastici della città.“Da oggi i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberi - piazza

Piazza Gobetti, al via la riqualificazione 'green': si comincia con la rimozione di 6 alberi

In piazza gli alberi anti-calura. Il nuovo progetto del Comune : "Ne arriveranno più di cento"

VIDEO/ Napoli, alberi piantati 2 anni fa e già morti nella nuova piazza di Pizzofalcone: “Niente punti d’acqua”

Alberi abbattuti, quando pianteranno i nuovi?; La mappa degli alberi di Natale da vedere (e fotografare) a Torino: ecco dove sono; Lettera aperta all’Amministrazione sugli alberi di Piazza Regina Margherita.

Piazza della Repubblica, da verde a marrone: aiuole ed alberi sono già secchi - E così anche le foglie che avrebbero dovuto impreziosire le chiome dei nuovi alberi. romatoday.it scrive

alberi piazza hanno convintoAumentano gli abbattimenti di alberi a Roma: la promessa di ripiantarli non basta - Si procede ad abbattimenti di massa senza un vero e accurato censimento e senza neppure informare e interpellare i residenti, che giustamente protestano ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Alberi Piazza Hanno Convinto