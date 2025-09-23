Glasgow acrobazia finita male per Tom Holland sul set di Spider-Man | Brand New Day commozione cerebrale e pausa dalle riprese
L’attore ha riportato una lieve commozione cerebrale dopo un’acrobazia finita male. Stop forzato alle riprese, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni Incidente sul lavoro per l'attore Tom Holland. L'interprete di Spider-Man nel nuovo capitolo della saga cinematografica, "Brand New Da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: glasgow - acrobazia
Le riprese di Spider-Man: Brand New Day hanno subito uno stop improvviso: Tom Holland è stato ricoverato a Glasgow dopo un incidente durante una sequenza acrobatica. Secondo quanto trapela, l’attore avrebbe battuto la testa durante una prova, riportan - facebook.com Vai su Facebook
Tom Holland ricoverato in ospedale dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day.
Acrobazia va male sul set, Tom Holland finisce in ospedale - Secondo quanto riferiscono diversi media statunitensi citando The Sun, l'attore si è ferito durante le riprese a Glasgow di 'Spider- Segnala msn.com