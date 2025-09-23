“Quartieri Riparativi”, parla di “giustizia riparativa” come paradigma innovativo per il nostro territorio, capace di attivare percorsi di comunità e di rigenerazione sociale nei quartieri in cui prende forma questo progetto pilota. Questa iniziativa è resa possibile grazie a una rete straordinaria di partner che credono nella forza del dialogo e della responsabilità condivisa". Parole di don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, illustrando la nuova iniziativa in materia di giustizia riparativa. Si inizia giovedì e coinvolge due quartieri sensibili di Perugia. Alfonso Dragone, responsabile dell’Area Progetti di Caritas diocesana, chiarisce che "il progetto, in ambito penale, è previsto dalla riforma “Cartabia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giustizia riparativa Percorsi di socialità: "La cultura dell'ascolto nei quartieri"