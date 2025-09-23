Giuseppe Viroli presenta in Biblioteca Malatestiana Ghiaccioli al tè il nuovo libro di narrativa
Sabato 27 Settembre ore 17 alla Biblioteca Malatestiana in sala proiezioni l'attore regista e autore Giuseppe Viroli presenta “Ghiaccioli al tè”, libro di narrativa dai 910 anni (Edizioni Leucotea, 2025). Quella proposta sarà una presentazionenarrazione per voce, immagini ed effetti sonori. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
