Giuseppe Conte ad Ancona | Molti Paesi stanno riconoscendo lo stato di Palestina mentre Giorgia Meloni filosofeggia
ANCONA – Dazi, sanità ed economia sono stati i principali argomenti locali trattati oggi da Giuseppe Conte, giunto ad Ancona per il proprio comizio elettorale a sostegno della candidatura di Matteo Ricci a presidente della Regione Marche alle elezioni di domenica 28 e lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Giuseppe Conte smentito in diretta: figuraccia in tv
Parla Giuseppe Conte: "Schlein assente a Villa Taverna? Un errore discutere l'alleanza con gli Usa"
Giorgia Meloni è da 989 giorni a Palazzo Chigi. Superato Giuseppe Conte
M5s, Conte: “Grillo? Nessun parricidio, ma molti chiedono modifiche. Grazie a Costituente andremo oltre l’idea di democrazia diretta” - Con l’assemblea Costituente andremo oltre l’idea della democrazia diretta”. ilfattoquotidiano.it scrive
Giuseppe Conte, leader da battaglia ma anche molto da salotto - Giuseppe Conte di guerra: Meloni “contraddizione vivente”, Tajani non faccia “un teatrino avvilente” sulla cittadinanza. Come scrive huffingtonpost.it