Giuseppa Cuva morta dopo l’operazione alla tiroide l’Asst rompe il silenzio | Eventi non collegabili
Codogno (Lodi) – Evento imprevedibile e non correlabile, almeno da una prima verifica. A quattro giorni dall’esposto dei famigliari di Giuseppa Cuva (nella foto), la 57enne residente a Turano Lodigiano, morta mercoledì scorso in un letto dell’ospedale di Codogno in seguito ad un ictus il giorno seguente un intervento chirurgico alla tiroide cui si era sottoposta proprio nel nosocomio codognese, l’azienda sanitaria di Lodi ha rotto il silenzio e, con uno scarno comunicato, ha messo nero su bianco la propria versione dei fatti, molto probabilmente dopo aver effettuato un’indagine interna per capire se l’operazione definita sostanzialmente di routine e il decesso 24 ore dopo possano in qualche modo essere collegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Giuseppa Cuva morta a 57 anni dopo l’operazione alla tiroide: c’è un esposto, e il funerale già fissato a Turano può aspettare
Morta dopo un intervento a Codogno, disposta autopsia sul corpo di Giuseppa Cuva: il dubbio dell’errore umano
Giuseppa Cuva muore dopo un’operazione all’ospedale di Codogno, la famiglia presenta un esposto: disposta l’autopsia
Si comunica che il funerale della cara Giuseppa Cuva è stato rinviato. Successivamente verrà reso noto il giorno e l’ora delle esequie. Turano Lodigiano, 18 settembre 2024 - facebook.com Vai su Facebook
