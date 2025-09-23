Giuseppa Cuva morta dopo l’operazione alla tiroide l’Asst rompe il silenzio | Eventi non collegabili

Codogno (Lodi) – Evento imprevedibile e non correlabile, almeno da una prima verifica. A quattro giorni dall’esposto dei famigliari di Giuseppa Cuva (nella foto), la 57enne residente a Turano Lodigiano, morta mercoledì scorso in un letto dell’ospedale di Codogno in seguito ad un ictus il giorno seguente un intervento chirurgico alla tiroide cui si era sottoposta proprio nel nosocomio codognese, l’azienda sanitaria di Lodi ha rotto il silenzio e, con uno scarno comunicato, ha messo nero su bianco la propria versione dei fatti, molto probabilmente dopo aver effettuato un’indagine interna per capire se l’operazione definita sostanzialmente di routine e il decesso 24 ore dopo possano in qualche modo essere collegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

