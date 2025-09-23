Giuramento di fedeltà per sette finanzieri piacentini
Nella mattinata del 23 settembre, presso la sede del Comando Provinciale, 7 appartenenti alle Fiamme Gialle piacentine hanno prestato il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana innanzi al Comandante Provinciale Col. Massimo Amadori.L’evento ha riguardato 7 militari tra cui 5. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: giuramento - fedelt
Venerdì 19 settembre il sindaco Michele Moretti ha raccolto il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione di 6 nuovi cittadini italiani. Sono Maarouf Abdelaaziz e Gacem Touria (originari del Marocco), Vera Sarabando Isabel Alexandra (originaria - facebook.com Vai su Facebook
Giuramento per sette finanzieri a Piacenza: cinque provengono dalla scuola allievi - Nella mattinata del 23 settembre, presso la sede del Comando Provinciale di Piacenza, sette appartenenti alle Fiamme Gialle piacentine hanno prestato il ... Come scrive piacenzasera.it