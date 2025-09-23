Giuramento di fedeltà per sette finanzieri piacentini

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 23 settembre, presso la sede del Comando Provinciale, 7 appartenenti alle Fiamme Gialle piacentine hanno prestato il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana innanzi al Comandante Provinciale Col. Massimo Amadori.L’evento ha riguardato 7 militari tra cui 5. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giuramento - fedelt

Giuramento per sette finanzieri a Piacenza: cinque provengono dalla scuola allievi - Nella mattinata del 23 settembre, presso la sede del Comando Provinciale di Piacenza, sette appartenenti alle Fiamme Gialle piacentine hanno prestato il ... Come scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Giuramento Fedelt224 Sette Finanzieri