Giulio Pellizzari non disputerà la prova in linea dei Mondiali 2025 di ciclismo, in programma domenica 28 settembre sull’esigente circuito di Kigali. Il percorso nella capitale della Ruanda prevede più di cinquemila metri di dislivello e prevede salite esigenti da ripetere più volte, rendendo la corsa ideale per scalatori e uomini con spiccate doti su pendenze importanti, proprio come il giovane marchigiano. Il 21enne della Red Bull-BORA-hansgrohe sarà costretto a saltare la trasferta in Africa a causa di motivi di salute: ha preso la febbre e dunque non potrà essere ai nastri di partenza tra cinque giorni per l’evento più prestigioso della settimana iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari salta i Mondiali: l’Italia perde una carta ambiziosa, individuato il sostituto