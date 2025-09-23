Giulio Pellizzari salta i Mondiali | l’Italia perde una carta ambiziosa individuato il sostituto

Oasport.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulio Pellizzari non disputerà la prova in linea dei Mondiali 2025 di ciclismo, in programma domenica 28 settembre sull’esigente circuito di Kigali. Il percorso nella capitale della Ruanda prevede più di cinquemila metri di dislivello e prevede salite esigenti da ripetere più volte, rendendo la corsa ideale per scalatori e uomini con spiccate doti su pendenze importanti, proprio come il giovane marchigiano. Il 21enne della Red Bull-BORA-hansgrohe sarà costretto a saltare la trasferta in Africa a causa di motivi di salute: ha preso la febbre e dunque non potrà essere ai nastri di partenza tra cinque giorni per l’evento più prestigioso della settimana iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

giulio pellizzari salta i mondiali l8217italia perde una carta ambiziosa individuato il sostituto

© Oasport.it - Giulio Pellizzari salta i Mondiali: l’Italia perde una carta ambiziosa, individuato il sostituto

In questa notizia si parla di: giulio - pellizzari

Vuelta a España, quale ruolo per Giulio Pellizzari? Capitano dopo il 6° posto al Giro o ancora gregario?

Vuelta a España 2025, Giulio Pellizzari in condizione, ma ancora gregario come al Giro

A che ora parte Giulio Pellizzari nella cronometro a squadre della Vuelta a España 2025: orario preciso, tv, streaming

Pellizzari ha la febbre, niente Ruanda: al suo posto Garofoli; Giulio Pellizzari salta i Mondiali: l’Italia perde una carta ambiziosa, individuato il sostituto; Niente mondiale per Giulio Pellizzari, al suo posto è pronto Garofoli.

Giulio Pellizzari salta i Mondiali: l’Italia perde una carta ambiziosa, individuato il sostituto - Giulio Pellizzari non disputerà la prova in linea dei Mondiali 2025 di ciclismo, in programma domenica 28 settembre sull’esigente circuito di Kigali. Si legge su oasport.it

giulio pellizzari salta mondialiMondiali di Ruanda, Pellizzari non ci sarà: ha la febbre. Pronto Garofoli - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Giulio Pellizzari Salta Mondiali