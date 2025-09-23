Giulio Pellizzari salta i Mondiali | l’Italia perde una carta ambiziosa individuato il sostituto
Giulio Pellizzari non disputerà la prova in linea dei Mondiali 2025 di ciclismo, in programma domenica 28 settembre sull’esigente circuito di Kigali. Il percorso nella capitale della Ruanda prevede più di cinquemila metri di dislivello e prevede salite esigenti da ripetere più volte, rendendo la corsa ideale per scalatori e uomini con spiccate doti su pendenze importanti, proprio come il giovane marchigiano. Il 21enne della Red Bull-BORA-hansgrohe sarà costretto a saltare la trasferta in Africa a causa di motivi di salute: ha preso la febbre e dunque non potrà essere ai nastri di partenza tra cinque giorni per l’evento più prestigioso della settimana iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: giulio - pellizzari
Vuelta a España, quale ruolo per Giulio Pellizzari? Capitano dopo il 6° posto al Giro o ancora gregario?
Vuelta a España 2025, Giulio Pellizzari in condizione, ma ancora gregario come al Giro
A che ora parte Giulio Pellizzari nella cronometro a squadre della Vuelta a España 2025: orario preciso, tv, streaming
Giulio Pellizzari non parteciperà alla prova in linea prevista per domenica: l’azzurro ha riportato sintomi influenzali. Annullato quindi per lui il viaggio in Africa: al suo posto dovrebbe correre Gianmarco Garofoli #Ciclismo #Cycling #Kigali2025 - X Vai su X
Giulio Pellizzari va al Mondiale di ciclismo su strada, ora è anche ufficiale. La competizione in programma dal 21 al 28 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Pellizzari ha la febbre, niente Ruanda: al suo posto Garofoli; Giulio Pellizzari salta i Mondiali: l’Italia perde una carta ambiziosa, individuato il sostituto; Niente mondiale per Giulio Pellizzari, al suo posto è pronto Garofoli.
Giulio Pellizzari salta i Mondiali: l’Italia perde una carta ambiziosa, individuato il sostituto - Giulio Pellizzari non disputerà la prova in linea dei Mondiali 2025 di ciclismo, in programma domenica 28 settembre sull’esigente circuito di Kigali. Si legge su oasport.it
Mondiali di Ruanda, Pellizzari non ci sarà: ha la febbre. Pronto Garofoli - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Secondo gazzetta.it