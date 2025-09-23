Giuliana De Sio | A 12 anni tentai il suicidio Tentarlo a quell' età non vuol neanche dire voler morire Fu un gesto di protesta pericolosissimo

L'attrice ospite a La Confessione su Raitre ha ripercorso i suoi anni più difficili, segnati da un padre che se ne andò di casa quando era solo una bambina, da una madre «alcolista e molto molesta», e da un tentato suicidio di cui in pubblico, prima, non aveva parlato mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giuliana De Sio: «A 12 anni tentai il suicidio. Tentarlo a quell'età non vuol neanche dire voler morire. Fu un gesto di protesta, pericolosissimo»

In questa notizia si parla di: giuliana - anni

Circondato dall'affetto delle figlie Clelia e Giuliana, Francesco ha festeggiato i suoi 105 anni

Giuliana De Sio: “Ho tentato il suicidio a 12 anni, poi sono scappata da mia madre alcolista”

Albenga piange la prematura scomparsa di Giuliana Ghirardello, 56 anni, cuoca della scuola dell’infanzia paritaria Ester Siccardi - facebook.com Vai su Facebook

Giuliana De Sio: «A 12 anni tentai il suicidio. Tentarlo a quell'età non vuol neanche dire voler morire. Fu un gesto di protesta, pericolosissimo; Giuliana De Sio, la dichiarazione sconvolgente: Ho tentato il suicidio; Giuliana De Sio: Ho tentato il suicidio a 12 anni, poi sono scappata da mia madre alcolista.

Giuliana De Sio: «A 12 anni tentai il suicidio. Tentarlo a quell'età non vuol neanche dire voler morire. Fu un gesto di protesta, pericolosissimo» - L'attrice ospite a La Confessione su Raitre ha ripercorso i suoi anni più difficili, segnati da un padre che se ne andò di casa quando era solo una bambina, da una madre «alcolista e molto molesta», e ... Come scrive vanityfair.it

Giuliana De Sio: “Ho tentato il suicidio. Ecco perché” - La famosa attrice di successo Giuliana De Sio ha confessato aspetti inediti della sua vita partendo dalle difficoltà vissute in infanzia. Riporta donnaglamour.it