Giulia Salemi e Pierpaolo lontani dai social | spunta il motivo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: l’amore che resiste, la famiglia che cresce. C’è chi li ha conosciuti come “i Prelemi”, coppia nata sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip. All’inizio erano scettici in molti: una storia televisiva, passeggera, forse destinata a spegnersi con la fine del reality. E invece Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno sorpreso tutti, trasformando quel flirt in un amore duraturo, fatto di crisi, riconciliazioni, e soprattutto di scelte concrete. Leggi anche GF NIP, Ascanio, Cristina e Floriana si raccontano a pochi giorni dal via: i segreti per affrontare la Casa senza filtri Giulia e Pierpaolo si sono incontrati nel 2020 dentro le mura del Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia Salemi e Pierpaolo lontani dai social: spunta il motivo

In questa notizia si parla di: giulia - salemi

Giulia Salemi sorprende Pierpaolo Pretelli: reunion fa il boom tra varie reazioni

Doccia fredda per Giulia Salemi: salta il suo ritorno al “Grande Fratello”, cosa succede

Pierpaolo Pretelli termina l’avventura all’Isola dei Famosi, la madre di Giulia Salemi: “Ora riunisci la famiglia”

Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) on X - X Vai su X

Velvet Mag. . La dura presa di posizione di Giulia Salemi, che sbotta in chat contro chi le chiede in continuazione di mostrare il fidanzato Pierpaolo Pretelli, come se volesse nascondere una crisi. #giuliasalemi #pierpaolopretelli #haters - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “riuniti”, le foto di famiglia dopo l’Isola; Giulia Salemi in lacrime per Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Isola dei Famosi: Il piantino me lo sono fatta; A casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, un rifugio d'amore lontano dai riflettori.

Giulia Salemi e Pierpaolo lontani dai social: spunta il motivo - Tra impegni televisivi, progetti personali e la nuova vita da genitori, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a essere seguitissimi. Segnala 361magazine.com

Pierpaolo Pretelli gela i fan: cosa sta succedendo tra lui e Giulia Salemi (1 / 2) - Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una delle coppie più consolidate del mondo dello spettacolo. Riporta donna.fidelityhouse.eu