Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al Teatro Regio di Parma

Giulia Mazzoni, pianista e compositrice internazionale, sarà protagonista sabato 22 novembre al Teatro Regio di Parma con un concerto di pianoforte solo che si preannuncia come un viaggio dell'anima, capace di unire poesia, forza espressiva e visioni contemporanee. L'artista presenterà in prima assoluta il suo nuovo brano '404: Woman not Found', (AdaWarner).