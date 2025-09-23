Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al Teatro Regio di Parma
(Adnkronos) – Giulia Mazzoni, pianista e compositrice internazionale, sarà protagonista sabato 22 novembre al Teatro Regio di Parma con un concerto di pianoforte solo che si preannuncia come un viaggio dell’anima, capace di unire poesia, forza espressiva e visioni contemporanee. L’artista presenterà in prima assoluta il suo nuovo brano '404: Woman not Found', (AdaWarner), . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: giulia - mazzoni
Giulia Mazzoni incoronata con il “Marzocco”: «La musica è un atto di resistenza poetica, un gesto di libertà»
“Libertà dell’arte non è impunità morale”, l’articolo di Giulia Mazzoni sul concerto di Gergiev annullato
Caso Gergiev, insulti e odio social per la pianista Giulia Mazzoni
Giulia Mazzoni - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al Teatro Regio di Parma; Donne Fiere, cinema e fotografia, tris di appuntamenti per l’8 marzo; La pianista Giulia Mazzoni porta il suono del Futurismo al caffè le Giubbe Rosse di Firenze.
Giulia Mazzoni in concerto il 22 novembre al Teatro Regio di Parma - La pianista e compositrice presenterà in prima assoluta il suo nuovo brano '404: Woman not Found' che affronta il tema della violenza digitale ... adnkronos.com scrive
Giulia Mazzoni, rinviato il concerto. Per The Kolors aumentano i posti - Festival Prato è spettacolo: la pianista pratese non si esibirà in piazza Duomo per problemi tecnici ma suonerà al Politeama il 4 dicembre. Lo riporta lanazione.it