Giudice Sportivo Serie A mano pesante su Sogliano | il dirigente del Verona squalificato per un turno dopo la gara con la Juve Il motivo

Giudice Sportivo Serie A, la decisione dopo Verona-Juve: il dirigente scaligero paga la discussione avuta con l’allenatore avversario. Non solo una multa alla società per i cori dei tifosi. Le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A dopo l’infuocata sfida tra Hellas Verona e Juventus colpiscono anche i dirigenti del club scaligero. Nel comunicato ufficiale, infatti, spicca la squalifica per una giornata effettiva inflitta al direttore sportivo dei veneti, Sean Sogliano. Giudice Sportivo Serie A: i motivi della squalifica di Sogliano. Il provvedimento nei confronti del dirigente del Verona è scattato a causa di un episodio avvenuto durante l’intervallo della partita contro la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

