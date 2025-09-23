Giudice Sportivo Serie A mano pesante su Sogliano | il dirigente del Verona squalificato per un turno dopo la gara con la Juve Il motivo

23 set 2025

Giudice Sportivo Serie A, la decisione dopo Verona-Juve: il dirigente scaligero paga la discussione avuta con l’allenatore avversario. Non solo una multa alla società per i cori dei tifosi. Le decisioni del  Giudice Sportivo  della  Serie A  dopo l’infuocata sfida tra  Hellas Verona  e  Juventus  colpiscono anche i dirigenti del club scaligero. Nel comunicato ufficiale, infatti, spicca la  squalifica per una giornata effettiva  inflitta al direttore sportivo dei veneti,  Sean Sogliano. Giudice Sportivo Serie A: i motivi della squalifica di Sogliano. Il provvedimento nei confronti del dirigente del  Verona  è scattato a causa di un episodio avvenuto durante l’intervallo della partita contro la  Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

