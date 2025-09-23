Girona | programma e dove guardare la partita sportiva di Laliga EA oggi in TV

2025-09-23 09:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Il gioco si gioca martedì 23 settembre Alle 19:00 in una cattedrale Che non vede l’ora di lasciare il piccolo urto di risultati (sconfitta contro l’Arsenal in Champions e Valencia in campionato) e raddrizzare la sua buona partenza in campionato. È settimo nella classificazione con 9 punti. Il rivale, ideale, perché Girona atterra in piena crisi di risultati, Colista, con 15 gol contro cinque partite e solo un punto. E soprattutto con lo 0-4 dell’ultimo giorno contro Levante a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Girona: programma e dove guardare la partita sportiva di Laliga EA oggi in TV

