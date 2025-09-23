Giro di vite dei Carabinieri in Irpinia | denunce per droga armi e alcol

Tempo di lettura: 2 minuti In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili. In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Montella sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei comuni maggiormente interessati dalla criminalità predatoria. Nel corso delle attività, a Cassano Irpino, una donna è stata sorpresa alla guida in evidente stato di ebbrezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giro di vite dei Carabinieri in Irpinia: denunce per droga, armi e alcol

