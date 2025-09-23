Girelli tra le stelle | Io e il Pallone d' Oro Che emozione a Parigi!
L’attaccante nel top 20 d'Europa: nessuna. calciatrice azzurra era mai arrivata tanto in alto. "Pensavo di chiudere con la Nazionale, ora invece.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: girelli - stelle
Da #Yildiz e Girelli a Weir, Raí e Comolli: parata di stelle a Parigi per il Pallone d’Oro! - X Vai su X
Radio TRV - Teleradioveneta. . Inaugurazione Venerdi sera per la 57esima edizione della Fiera del Riso di Isola della scala, ai nostri microfoni Roberto Venturi(presidente ente fiera), Daniele Pagliarini(direttore ente fiera), Maurizio Girelli (commerciale ente fie - facebook.com Vai su Facebook
Girelli tra le stelle: Io e il Pallone d'Oro. Che emozione a Parigi!.
Yildiz e Girelli arrivati alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro - A breve comincerà la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro 2025. Segnala tuttojuve.com
Juventus Women, Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025. Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore - Ecco la posizione dell’ex bianconera Cantore Una notte di stelle a Parigi, una notte di grande orgoglio per la Juventus Women. Si legge su juventusnews24.com