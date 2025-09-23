Girelli tra le stelle | Io e il Pallone d' Oro Che emozione a Parigi!

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante nel top 20 d'Europa: nessuna. calciatrice azzurra era mai arrivata tanto in alto. "Pensavo di chiudere con la Nazionale, ora invece.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

girelli stelle io palloneYildiz e Girelli arrivati alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro - A breve comincerà la cerimonia per la consegna del Pallone d'Oro 2025. Segnala tuttojuve.com

girelli stelle io palloneJuventus Women, Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025. Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore - Ecco la posizione dell’ex bianconera Cantore Una notte di stelle a Parigi, una notte di grande orgoglio per la Juventus Women. Si legge su juventusnews24.com

