Girelli non trattiene l’emozione dopo il 16ª posto al Pallone d’Oro | Non si è mai troppo piccoli per sognare in grande E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà – FOTO

Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale, ha scritto questo messaggio dopo il 16^ posto al Pallone d’Oro. Attraverso il suo profilo Instagram, Cristiana Girelli ha voluto scrivere questo messaggio dopo il 16^ posto al Pallone d’Oro femminile. Ecco il messaggio pieno d’emozione dell’attaccante della Juventus Women. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Girelli (@cristianagirelli) PAROLE – «Non si è mai troppo piccoli per sognare in grande. E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà. Da piccole certe cose non le immaginavamo nemmeno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

