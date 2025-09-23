Girelli non trattiene l’emozione dopo il 16ª posto al Pallone d’Oro | Non si è mai troppo piccoli per sognare in grande E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà – FOTO

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Girelli, attaccante della Juventus Women e della Nazionale, ha scritto questo messaggio dopo il 16^ posto al Pallone d’Oro. Attraverso il suo profilo Instagram, Cristiana Girelli ha voluto scrivere questo messaggio dopo il 16^ posto al Pallone d’Oro femminile. Ecco il messaggio pieno d’emozione dell’attaccante della Juventus Women. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Girelli (@cristianagirelli) PAROLE – «Non si è mai troppo piccoli per sognare in grande. E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà. Da piccole certe cose non le immaginavamo nemmeno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

girelli non trattiene l8217emozione dopo il 16170 posto al pallone d8217oro non si 232 mai troppo piccoli per sognare in grande e non si 232 mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realt224 8211 foto

© Juventusnews24.com - Girelli non trattiene l’emozione dopo il 16ª posto al Pallone d’Oro: «Non si è mai troppo piccoli per sognare in grande. E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà» – FOTO

Cerca Video su questo argomento: Girelli Trattiene L8217emozione Dopo