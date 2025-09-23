Giovanni Terzi pubblica gli audio dello stalker che ha minacciato di morte lui e Simona Ventura | Denunciato

Giovanni Terzi ha pubblicato su Instagram gli audio che, da tre anni a questa parte, uno stalker gli invia minacciando di morte lui e la moglie Simona Ventura. Il giornalista è riuscito finalmente a sporgere denuncia: "Che la giustizia faccia il suo corso" scrive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

