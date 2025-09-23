Giovanna Carlettini | il capitale umano al centro della sfida per la Toscana
Arezzo, 23 settembre 2025 – La valorizzazione del capitale umano come leva strategica per l’efficienza della Regione Toscana. Motivazione, formazione e meritocrazia sono, da sempre, i capisaldi dell’impegno di Giovanna Carlettini come assessore al personale del Comune di Arezzo che hanno permesso di dar vita a un modello virtuoso che, con la sua candidatura alle elezioni regionale nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Alessandro Tomasi, promette ora di riproporre anche a livello regionale. La necessità è, infatti, di garantire una pubblica amministrazione più moderna, performante e realmente vicina ai bisogni di cittadini, associazioni e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giovanna - carlettini
Un giorno in più alla settimana per le sterilizzazioni di gatti delle colonie feline: il finanziamento del Comune e la soddisfazione dell’assessore Giovanna Carlettini
Gattini lanciati dall'auto, la nota dell'assessore Giovanna Carlettini
Giovanna Carlettini presenta la candidatura per le elezioni regionali
Violenza di genere: progetti e soluzioni di Giovanna Carlettini #AlessandroTomasi #Arezzo #elezioni #FratellidItalia #GiovannaCarlettini #Toscana https:/violenza-di-genere-progetti-e-soluzioni-di-giovanna-carlettini/?fsp_sid=33107 - X Vai su X
Giovanna Carlettini: il capitale umano al centro della sfida per la Toscana.
Cultura, valori e famiglia tra le priorità di Giovanna Carlettini per la Toscana - Arezzo, 3 settembre 2025 – Cultura, valori e famiglia per il futuro della Toscana, partendo dalla sua identità e dalle sue tradizioni. Scrive lanazione.it