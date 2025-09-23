Giovanna Carlettini | il capitale umano al centro della sfida per la Toscana

Arezzo, 23 settembre 2025 – La valorizzazione del capitale umano come leva strategica per l’efficienza della Regione Toscana. Motivazione, formazione e meritocrazia sono, da sempre, i capisaldi dell’impegno di Giovanna Carlettini come assessore al personale del Comune di Arezzo che hanno permesso di dar vita a un modello virtuoso che, con la sua candidatura alle elezioni regionale nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Alessandro Tomasi, promette ora di riproporre anche a livello regionale. La necessità è, infatti, di garantire una pubblica amministrazione più moderna, performante e realmente vicina ai bisogni di cittadini, associazioni e territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

