Giovanili biancazzurre Parte forte l’under 17 spallina di El Kaddouri Rotondo successo anche per gli under 16

È arrivato il momento di fare sul serio anche per il settore giovanile della Spal. Il vivaio biancazzurro – guidato da Marco Aventi – da qualche settimana lavora a pieno regime, e lo scorso weekend tutte le selezioni sono scese in campo. Alcune per disputare le prime gare di campionato, altre in amichevoli in vista della partenza dei tornei di categoria. Partiamo la carrellata dalle formazioni agonistiche, cominciando dall’Under 17 di mister El Kaddouri che ha ben figurato nel test contro il Badia, vincendo con un sonoro 8-1. Per quanto riguarda gli Allievi interprovinciali Under 16 guidati da Federico Querzola, si registra una rotonda vittoria (2-6 il punteggio) sul campo dello Junior Finale Emilia nella seconda giornata di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

