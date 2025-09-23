Giovani e libertà | l’allarme di Crepet sulla tecnologia

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, lancia un monito: oggi siamo meno liberi di trent’anni fa non per colpa di dittatori ma delle tecnologie digitali che plasmano i nostri comportamenti. Il rischio non è teorico ma quotidiano: si manifesta nelle nostre scelte, nelle emozioni e nel bisogno di consenso che i social alimentano. Crepet: libertà formale . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

