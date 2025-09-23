Giovane e talentuosa direttrice d' orchestra il suo incarico partirà nell' ottobre 2026 Con la sua nomina il celebra teatro veneziano si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua prestigiosa storia promettendo una stagione ricca di sorprese

A soli 35 anni e donna, sarà Beatrice Venezi a tracciare una rotta nuova per la La Fenice di Venezia: è lei, infatti, con un’approvazione avvenuta all’unanimità, che è stata designata come nuova direttrice musicale della Teatro, prima donna nella storia della Fondazione. Il suo mandato prenderà il via nellottobre 2026 e si concluderà a marzo 2030. «Venezi porta con sé professionalità, visibilità internazionale e una ventata di rinnovamento per la Fenice – ha detto il sindaco della città lagunare e Presidente della Fondazione Luigi Brugnaro – Un ruolo apicale in un teatro di grande tradizione, che adesso vedrà una donna al suo timone musicale ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

