Giornate Europee del Patrimonio | l’iniziativa dell’Archivio di Stato di Latina

Anche l’Archivio di Stato di Latina aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, una manifestazione nata per promuovere le bellezze del nostro paese attraverso aperture straordinarie, visite guidate e altri iniziative che si tengono nei musei pubblici e privati di tutta Europa.La manifestazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Pompei- Giornate Europee del Patrimonio 27 e 28 settembre 2025 - X Vai su X

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre alle 11.00 torna la visita tematica “Sui passi della principessa Carlotta”. All’ombra degli alberi monumentali scopriremo la nuova area riqualificata del parco: sentieri storici recuperati, - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative in provincia di Latina - Tornano anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero ... Riporta latinatoday.it

Tornano anche a Carpi le Giornate europee del patrimonio - Nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 settembre tornano anche a Carpi le Giornate europee del patrimonio che quest’anno sono dedicate a “Architettura: l’arte del costruire” e propongono apertu ... Secondo temponews.it