Giornate Europee del Patrimonio | le iniziative in provincia di Latina

Latinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano anche quest’anno le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.Tema di quest’anno “Architetture: l'arte di costruire”: un invito a riscoprire. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative archeologiche; Sito Istituzionale | Giornate Europee del Patrimonio 2025; Giornate Europee del Patrimonio 26-27 settembre: le iniziative alla Spezia.

giornate europee patrimonio iniziativeGiornate Europee del Patrimonio - Due giorni al Parco Archeologico di Lilibeo–Marsala tra visite, talk e un’apertura serale ... Lo riporta marsalalive.it

giornate europee patrimonio iniziativeAbruzzo, Giornate Europee del Patrimonio 2025: eventi a L’Aquila, Teramo e Avezzano - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nei territori di L’Aquila e Teramo per le Giornate Europee del Patrimonio ... Scrive laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Europee Patrimonio Iniziative