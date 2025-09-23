Giornate Europee del Patrimonio alla Reggia di Caserta
Nel corso delle Giornate Europee del Patrimonio, la Reggia di Caserta sorprenderà il pubblico con un programma variegato. “Architetture: l’arte di costruire“: questo è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Reggia di Caserta. Il tema di quest’anno degli European Heritage Days sembra creato ad . 🔗 Leggi su 2anews.it
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre alle 11.00 torna la visita tematica "Sui passi della principessa Carlotta". All'ombra degli alberi monumentali scopriremo la nuova area riqualificata del parco: sentieri storici recuperati,
