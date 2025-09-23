Giornate Europee del Patrimonio 2025

La Sovrintendenza Capitolina aderisce alle Giornate europee del patrimonio 2025, proponendo visite nei musei e ai monumenti, declinate sul tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, in un viaggio alla scoperta non solo delle architetture storiche, ma anche delle "costruzioni". 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), il Ministero della Cultura vi invita a un appuntamento imperdibile presso uno dei siti archeologici più affascinanti del Lago di Garda! Villa Romana di Desenzano Sabato alle ore 18:00 Confer - facebook.com Vai su Facebook

27 28 @museoarcheovr https://manverona.cultura.gov.it/27-settembre-giornate-europee-del-patrimonio/… @MiC_Italia @museitaliani #MiC #museitaliani #museoarcheoverona #v - X Vai su X

Giornate Europee del Patrimonio 2025: alla scoperta della Chiesa della Madonna del Sole,; Sito Istituzionale | Giornate Europee del Patrimonio 2025; Giornate Europee del Patrimonio 2025: eventi in programma.

Giornate Europee del Patrimonio 2025: nelle Marche si aprono le porte di tre luoghi preziosi - Un Viaggio alla Scoperta della Storia e della Cultura In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si terranno il 27 e 28 settembre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesagg ... Riporta youtvrs.it

Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio - "Architetture: l'arte di costruire": questo è il tema delle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) in programma sabato 27 e domenica 28 settembre alla Reggia di Caserta. ansa.it scrive