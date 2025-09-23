Giornate Europee del Patrimonio 2025 in Umbria | ingressi a 1 euro e aperture serali straordinarie

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”. Per l’occasione, i principali luoghi della cultura dell’Umbria aderiscono con aperture serali straordinarie al costo simbolico di 1 euro e un fitto programma di iniziative. Di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Giornate Europee del Patrimonio 2025: alla scoperta della Chiesa della Madonna del Sole,; Sito Istituzionale | Giornate Europee del Patrimonio 2025; Giornate Europee del Patrimonio 2025: eventi in programma.

giornate europee patrimonio 2025Giornate Europee del Patrimonio 2025: nelle Marche si aprono le porte di tre luoghi preziosi - Un Viaggio alla Scoperta della Storia e della Cultura In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si terranno il 27 e 28 settembre, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesagg ... Da youtvrs.it

‘Giornate Europee del Patrimonio 2025’ sabato visite gratuite a Palazzo Chizzola e Basilica romana - ‘Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio’ per le province di Bergamo e Brescia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con due aperture straordinarie in programma per ... quibrescia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornate Europee Patrimonio 2025