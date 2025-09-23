Giornata mondiale dell’Alzheimer a Pianello un incontro su prevenzione contrasto e cura

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare la Giornata mondiale per la cura della malattia di Alzheimer, il Comune di Pianello e Ausl di Piacenza organizzano, in collaborazione con l’associazione Alzheimer un incontro pubblico dal titolo "Invecchiare in salute come prevenzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Dell8217alzheimer Pianello