Giornata internazionale della pace
La è un evento annuale che celebra l’importanza della pace nel mondo e promuove l’armonia e l’unione tra le nazioni. Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981, ci offre l’opportunità di riflettere sulle sfide che affrontiamo come società globale e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - internazionale
Giornata Internazionale del Bacio: i rossetti dell’estate 2025 lasciano il segno
Giornata internazionale Mar Mediterraneo, dialogo tra i popoli e sostenibilità
Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni
Ieri, 21 settembre, il mondo ha celebrato la Giornata Internazionale della Pace. Un momento per fermarsi e ricordare che la pace non è solo assenza di guerra, ma una responsabilità quotidiana, che passa attraverso ascolto, dialogo, solidarietà e scelte con - facebook.com Vai su Facebook
Nella Giornata Internazionale della #Pace rilanciamo la nostra azione collettiva L’anniversario della nascita di @RetePaceDisarmo è un invito ad agire insieme: perché un’Italia capace di disarmo, solidarietà e responsabilità internazionale è possibile - X Vai su X
La giornata internazionale della pace 2025: perché si celebra e come partecipare; Giornata internazionale della pace - Uncategorized - Unisin; Giornata internazionale della pace 2025.
Brusciano, Giornata Internazionale della Pace 2025 - Il 21 di settembre 2025 ricorre la “Giornata Internazionale della Pace” istituita dall’ONU il 30 novembre del 1981. Segnala sciscianonotizie.it
21 Settembre, Giornata Internazionale della Pace - La Giornata Internazionale della Pace è stata istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ... voto10.it scrive