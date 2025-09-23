Giornata di tennis internazionale al centro sportivo Rio Torto

Giornata di tennis internazionale sui campi di terra rossa e cemento al centro sportivo Rio torto di Valmadrera. In collaborazione con il Comitato gemellaggio e la Consulta dello sport, il Tennis club 88 ha organizzato un torneo tra alcuni suoi atleti e 8 atleti inglesi venuti da Buckingham. 🔗 Leggi su Leccotoday.it