Giornata di tennis internazionale al centro sportivo Rio Torto

Leccotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di tennis internazionale sui campi di terra rossa e cemento al centro sportivo Rio torto di Valmadrera. In collaborazione con il Comitato gemellaggio e la Consulta dello sport, il Tennis club 88 ha organizzato un torneo tra alcuni suoi atleti e 8 atleti inglesi venuti da Buckingham. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

