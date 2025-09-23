Giornata di tennis internazionale al centro sportivo Rio Torto
Giornata di tennis internazionale sui campi di terra rossa e cemento al centro sportivo Rio torto di Valmadrera. In collaborazione con il Comitato gemellaggio e la Consulta dello sport, il Tennis club 88 ha organizzato un torneo tra alcuni suoi atleti e 8 atleti inglesi venuti da Buckingham. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione
Tennis, ATP Toronto: giornata nera per l’Italia, fuori anche Bolelli/Vavassori
Giornata no-stop di tennis e padel. Raccolti 6mila euro per beneficenza
Giornata storica per la ASD Top Tennis Team! Domenica 21 settembre abbiamo scritto una pagina indimenticabile della nostra storia sportiva: la Top Tennis Team ha conquistato la seconda promozione consecutiva, centrando l'accesso al Campionato R
Se Niang avesse giocato a tennis, oggi Alcaraz e Sinner si contenderebbero il numero 2 e 3 del mondo. #EuropeiTipo
Tennis: la VTT di Lagnasco si prepara a una giornata speciale - Sabato 20 settembre andranno in scena le finali del Trofeo Lexus, ma sono previsti anche due appuntamenti per promuovere la socialità e l'inclusione ... Riporta cuneodice.it