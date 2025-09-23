Giornata di commemorazione per la strage dell' aeroporto del 1944 | tra testimonianze dibattiti e un trekking urbano

Forlitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Alfred Lewin-Ets in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Forlì, organizza un evento di commemorazione della strage dell'aeroporto di Forlì giovedì 25 settembre. Sono passati molti anni da quando venne alla luce la strage di diciotto ebree ed ebrei, di cui diciassette. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - commemorazione

Monte Faito, giornata di commemorazione dedicata alle vittime funivia

Strage di Capaci, 33 anni dopo. Le commemorazioni per ricordare Giovanni Falcone; Palermo ricorda le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio; Strage di Capaci: 33 anni fa l’attentato al giudice Falcone.

Strage della Fornace, sabato la commemorazione - La cerimonia è sabato 24 agosto alle 10 presso il Cippo della Fornace di via Roma incrocio con via Volta. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Commemorazione Strage Aeroporto