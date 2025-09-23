Giornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati.

Anche sulle strade Geronimo e Tea Stilton non smentiscono i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Il famoso topo giornalista personaggio letterario amato dai bambini di tutto il mondo con la sorella Tea hanno fatto da testimonial alla Giornata in sicurezza un evento annuale pensato per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sui temi della tutela e della legalità. Nel corso della manifestazione a cura della Polizia penitenziaria dell’Ipm di Pontremoli è stato organizzato un collegamento video tra i due celebri personaggi e i bambini al reparto pediatrico dell’Opa di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

