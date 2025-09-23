Giornata della sicurezza Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche sulle strade Geronimo e Tea Stilton non smentiscono i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Il famoso topo giornalista personaggio letterario amato dai bambini di tutto il mondo con la sorella Tea hanno fatto da testimonial alla Giornata in sicurezza un evento annuale pensato per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sui temi della tutela e della legalità. Nel corso della manifestazione a cura della Polizia penitenziaria dell’Ipm di Pontremoli è stato organizzato un collegamento video tra i due celebri personaggi e i bambini al reparto pediatrico dell’Opa di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornata della sicurezza geronimo e tina stilton con i bambini ricoverati

© Lanazione.it - Giornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati

In questa notizia si parla di: giornata - sicurezza

Giustizia e sicurezza, Meloni va avanti spedita: "Giornata di risposte concrete"

Generali, in giornata completata la messa in sicurezza. ‘Puntellata’ anche l’altra insegna

A Fossacesia il World drowning prevention day: una giornata dedicata alla sicurezza in mare e alla prevenzione degli incidenti

Giornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati.

giornata sicurezza geronimo tinaGiornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati - Anche sulle strade Geronimo e Tea Stilton non smentiscono i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Sicurezza Geronimo Tina