Giornata della sicurezza Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati
Anche sulle strade Geronimo e Tea Stilton non smentiscono i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Il famoso topo giornalista personaggio letterario amato dai bambini di tutto il mondo con la sorella Tea hanno fatto da testimonial alla Giornata in sicurezza un evento annuale pensato per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sui temi della tutela e della legalità. Nel corso della manifestazione a cura della Polizia penitenziaria dell’Ipm di Pontremoli è stato organizzato un collegamento video tra i due celebri personaggi e i bambini al reparto pediatrico dell’Opa di Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: giornata - sicurezza
Giustizia e sicurezza, Meloni va avanti spedita: "Giornata di risposte concrete"
Generali, in giornata completata la messa in sicurezza. ‘Puntellata’ anche l’altra insegna
A Fossacesia il World drowning prevention day: una giornata dedicata alla sicurezza in mare e alla prevenzione degli incidenti
VI edizione della “Giornata in Sicurezza” organizzata dal comune di Pontremoli. Oggi a Pontremoli si sta svolgendo la Vi edizione “Giornata in Sicurezza”, per imparare a valutare i rischi a scuola, in strada e nel tempo libero. Testimonial d’eccezione Geronimo - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale per la sicurezza del paziente 2025. #Schillaci: “#Cure sicure per ogni #bambino, un obiettivo concreto e alla nostra portata” #Sanità https://quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=131999… - X Vai su X
Giornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati.
Giornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati - Anche sulle strade Geronimo e Tea Stilton non smentiscono i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Secondo lanazione.it